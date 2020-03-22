سطر منتخب ايران للتايكواندو في العام الايراني الماضي (انتهى في 20 مارس) نتائج باهرة في سجله الحافل حيث فاز بـ160 ميدالية ملونة.

وحقق منتخب ايران للتايكواندو نجاحات كبرى في البطولات العالمية الهامة خلال الاعوام الاخيرة؛ الامر الذي أثبت جدارته.

وتوج منتخب ايران للتايكواندو في العام الماضي ببطولات عالمية لـ 6 مرات وحل في مركز الوصافة 3 مرات ليصل اجمالي ميدالياته الملونة في العام الماضي الى 160 .

ومن أبرز النقاط في جدول اعمال منتخب ايران للتايكواندو في العام الايراني الماضي يأتي فيما يلي:

-اختيار الرياضي الایراني " هادي بور" كأفضل لاعب تايكواندو للعام 2019

-فضية وبرونزية للاعبي التايكواندو الإيرانيين في بطولة جراند بري باليابان

-حصاد ذهبيتين وبرونزيتين في بطولة العالم للتايكواندو للاشبال والزهرات

-تتويج منتخب الناشئة الايراني بالبطولة الاسيوية للتايكاواندو في الاردن

-ذهبية وبرونزية لايران في مسابقة الجائزة الكبرى للتايكواندو في روما

-ميدالية فضية واخرى برونزية لإيران في بطولة العالم للتايكواندو

-حصول ايران على ذهبية التايكواندو فی دورة الألعاب الاولمبية في الأرجنتين

-منتخب ناشئة ایران للتایكواندو یتوج بطلا للعالم بجدارة

-لاعب تايكواندو الايراني حامد اصغری يحصل علي ذهبية المنافسات المؤهلة للاولمبياد الارجنتيني

-لاعب تايكواندو ايراني مير هاشم حسيني يحرز فضية وزن 63 كغم ببطولة العالم

-سيدة الكاراتيه الإيرانية "حميدة عباسعلي" تنتزع الميدالية الذهبية بجدارة في النمسا

-لاعبة كاراتية ايرانية تحرز ذهبية بطولة طوكيو الدولية

-لاعبة ايرانية تتأهل لنهائي بطولة الدوري العالمي للكاراتيه

-الايراني "ذبيح الله بورشيب" يتأهل الى نهائي الدوري العالمي للكاراتيه - 1

-6 ميداليات ملونة حصاد ايران في الدوري العالمي للكاراتيه في دبي



