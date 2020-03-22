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رقم الخبر: 278508 تاريخ النشر: آذار 22, 2020 الوقت: 09:39 الاقسام: محليات  
سماحة قائد الثورة الإسلامية يتحدث اليوم الى الشعب الإيراني

سماحة قائد الثورة الإسلامية يتحدث اليوم الى الشعب الإيراني

يلقي قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، اليوم الأحد، خطابا الى الشعب الإيراني مباشرة على الهواء بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد وعيد المبعث النبوي الشريف (ص).

وأفاد الموقع الإعلامي لمكتب حفظ ونشر مؤلفات سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، ان خطاب سماحة السيد القائد يبث مباشرة يوم غد الأحد تمام الساعة الـ11:30 صباحا عبر قنوات التلفزيون الرسمي الإيراني، والموقع الرسمي والحسابين الرسميين للمكتب على موقعي الانستغرام وتوييتر على عنوان KHAMENEI.IR.

يذكر ان سماحة قائد الثورة الاسلامية يلقي خطابا سنويا في اليوم الاول من كل عام ايراني جديد في العتبة الرضوية المقدسة بمدينة مشهد المقدسة (شمال شرقي البلاد)، الا أنه تقرر هذا العام الغاء هذا الخطاب بناء على التوصيات الصحية، للحيلولة دون المزيد من انتشار فيروس كورونا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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