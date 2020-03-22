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|رقم الخبر: 278507
|تاريخ النشر: آذار 21, 2020
|الوقت: 21:21
|الاقسام: محليات
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الرئيس الاوزبكي يأمل بتوطيد العلاقات مع طهران أكثر مما مضى
أعرب الرئيس الاوزبكي ميرضيايف عن أمله بتوطيد العلاقات بين بلاده وايران على مختلف الصعد أكثر مما مضى.
وهنّأ ميرضيايف، في برقية وجهها الى نظيره الايراني حسن روحاني، ايران حكومة وشعباً بمناسبة عيد النوروز وبدء العام الايراني الجديد (1399)، عادّا "ايام النوروز المباركة تجسد القيم العريقة والتقاليد الحسنة للشعوب في مناطقنا وتبرز مشاعرها الطيبة كالصداقة والسلام والاستقرار والتضامن وحسن الجوار". وأعرب عن ثقته بتوطيد العلاقات بين البلدين وفق الاحترام والثقة المتبادلة والمشاركة المتعددة الاطراف على الامد البعيد في سياق مصالح الجانبين مستقبلا وبسرعة وايصالها الى مستوى رفيع يتناسب مع طاقات البلدين.
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