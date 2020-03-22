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رقم الخبر: 278506 تاريخ النشر: آذار 21, 2020 الوقت: 21:22 الاقسام: اقتصاد  
ارتفاع حجم رأسمال مجمع "ايران خودرو" لانتاج السيارات الى 20 ضعفاً

ارتفاع حجم رأسمال مجمع "ايران خودرو" لانتاج السيارات الى 20 ضعفاً

نجح مجمع ايران خودرو لانتاج السيارات في ايران الى رفع حجم رأسماله لمايزيد على 20 ضعفاً.

وفي الأيام الأخيرة من العام الايراني الماضي (انتهى يوم الخميس الماضي 19 آذار/مارس) ، وخلال الاجتماع الاستثنائي ، وافق المساهمون على زيادة حجم رأس مال هذه الشركة المصنعة للسيارات بنحو 2000 في المائة. وبموافقة الأعضاء ، ارتفع رأس مال إيران خودرو من 15 تريليون ريال إلى حوالي 301 تريليون ريال (2.3 مليار دولار). ومع زيادة رأس المال ، باتت "إيران خودرو" واحدة من أكبر الشركات الصناعية في ايران على صعيد رأس المال المسجل. وارتفاع الحجم في رأس المال يمكن أن يمهد الطريق لنمو هذا المجمع الصناعي بدعم من جميع المستثمرين وأصحاب المصالح في غضون السنوات القادمة.

 
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مصدر الخبر: فارس
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