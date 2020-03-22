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رقم الخبر: 278505 تاريخ النشر: آذار 21, 2020 الوقت: 21:21 الاقسام: محليات  
وزير الدفاع يهنئ نظرائه في دول المنطقة بمناسبة حلول عيد النوروز

وزير الدفاع يهنئ نظرائه في دول المنطقة بمناسبة حلول عيد النوروز

بعث وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة "العميد أمير حاتمي" رسائل منفصلة الى نظرائه في كل من أرمينيا وتركمانستان وباكستان وطاجيكستان وأذربيجان وأفغانستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وكازاخستان، هنأ فيها حكومات وشعوب هذه الدول بمناسبة حلول عيد النوروز التقليدي المتزامن مع الربيع.

وأعرب حاتمي في رسائله عن تمنياته لهذه البلدان بالسلام، والإستقرار، والأمان من العنف والحروب؛ مصرحا ان عيد النوروز بوصفه التراث المشترك لبلدان المنطقة يشكل أرضية مؤاتية لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما تمنى حاتمي لحكومات وشعوب هذه الدول مزيدا من النجاح والرفعة؛ معربا عن أمله في تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات لا سيما القطاع الدفاعي في ضوء هذه المناسبة.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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