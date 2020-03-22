روسيا ترسل أجهزة للكشف عن "كورونا" لـ13 دولة بينها ايران أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسي، اليوم السبت، إرسال أجهزة للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد إلى 13 دولة، مشيرة إلى أن هذه الأجهزة تمكن من فحص نحو 100 ألف شخص.