قطاع الصحة في اليمن يستنفر لمواجهة "كورونا" دعت وزارة الصحة اليمنية، اليوم السبت، الأطباء كافة، والفنيين وخبراء الحجر الوقائي، وطلاب كليات الطب والمعاهد الصحية اليمنية، إلى التطوع للحد من انتشار فيروس "كورونا" في البلاد