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رقم الخبر: 278503 تاريخ النشر: آذار 21, 2020 الوقت: 17:33 الاقسام: عربيات  
قطاع الصحة في اليمن يستنفر لمواجهة "كورونا"

قطاع الصحة في اليمن يستنفر لمواجهة "كورونا"

دعت وزارة الصحة اليمنية، اليوم السبت، الأطباء كافة، والفنيين وخبراء الحجر الوقائي، وطلاب كليات الطب والمعاهد الصحية اليمنية، إلى التطوع للحد من انتشار فيروس "كورونا" في البلاد

ووفقاً للوكالات فقد دعت الصحة اليمنية، في بيان "الراغبين في التطوع من الكوادر الطبية والصحية، التوجه لمكاتبها في جميع المحافظات للتنسيق وإشراكهم في جهود مكافحة الوباء"​​​. وقالت إن "مكاتب الصحة ستستقبل المتطوعين لتمكينهم من أداء دورهم الوطني والإنساني خدمة للصالح العام، وتحقيقا لمهمة حماية الشعب اليمني من خطر وباء كورونا".

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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