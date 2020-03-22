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رقم الخبر: 278502 تاريخ النشر: آذار 21, 2020 الوقت: 17:34 الاقسام: عربيات  
17 وفاة و207 إصابات بفيروس كورونا في العراق

17 وفاة و207 إصابات بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رغم حظر التجوال الذي تفرضه السلطات منذ 3 أيام .

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "تم إجراء 350 فحصا في مختبرات الصحة العامة في العراق وكانت النتائج الإيجابية 15 إصابة جديدة". وأضافت أن "اثنتين من الإصابات كانتا في بغداد الرصافة، وأربع حالات في بغداد الكرخ، وحالتين في محافظة النجف، وحالتين في محافظة المثنى، وحالة في محافظة البصرة، وأخرى في محافظة السليمانية". وأضافت أن الوفيات الجديدة كانت ثلاث حالات، واحدة في البصرة وواحدة في بغداد الكرخ، وأخرى في بغداد الرصافة (مدينة الطب). وأشارت إلى أن مجموع الإصابات الكلي بلغ 208 إصابات والوفيات 17 حالة.

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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