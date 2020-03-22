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|رقم الخبر: 278500
|تاريخ النشر: آذار 21, 2020
|الوقت: 17:34
|الاقسام: دوليات
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ألمانيا.. 16 وفاة وأكثر من 2700 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
أعلن معهد روبرت كوخ الفدرالي الألماني اليوم السبت عن تسجيله 16 وفاة و2705 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وارتفعت بذلك حصيلة ضحايا بالوباء في ألمانيا إلى 47 وفاة و16662 إصابة. وتأتي هذه الحصيلة المحدثة بعد يوم من إعلان حكومة أكبر ولاية ألمانية، بافاريا، عن فرض عزل شامل يتضمن تقييد تحركات المواطنين بشكل جذري وتقليص الأنشطة الاجتماعية في الولاية إلى مستوى الصفر تقريبا.
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