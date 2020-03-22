  • الأحد ٢٧ رجب ١٤٤١
  • الأحد , مارس 22, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278494 تاريخ النشر: آذار 21, 2020 الوقت: 17:40 الاقسام: محليات  
روحاني يدعو المواطنين لملازمة المنازل وعدم التنقل لفترة اسبوعين

روحاني يدعو المواطنين لملازمة المنازل وعدم التنقل لفترة اسبوعين

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، المواطنين، الى ملازمة المنازل وعدم التنقل لفترة أسبوعين بسبب تفشي فيروس "كورونا"، معربا عن اعتقاده بأن الوضع سيتحسن اذا التزم الجميع بالتوصيات الصحية.

وصرح روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا صباح اليوم السبت: "الأعداء باتوا يتآمرون لتعطيل الإنتاج والنشاط الاقتصادي في إيران في المرحلة الراهنة، الا اننا سنواصل مشوار العمل والانتاج والنشاط الاقتصادي من دون توقف ضمن مراعاة البرتوكولات الصحية". وأوضح على صعيد آخر روحاني أن وزارة الداخلية أصدرت توجيهات خاصة بشأن تعليق فعاليات المراكز التجارية المكتظة. ولفت رئيس الجمهورية إلى أنه اذا استأنفت المدارس والجامعات الايرانية الدوام الرسمي بعد انتهاء العطلة الربيعية التي تنتهي في الثالث من نيسان / ابريل المقبل في حال تحسن الأوضاع، فإن الدوام في المدارس والجامعات سيمدد شهرا إضافيا .

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0978 sec