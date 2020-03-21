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رقم الخبر: 278493 تاريخ النشر: آذار 21, 2020 الوقت: 13:07 الاقسام: سياحة  
ارتفاع منسوب بحيرة أرومية بـ 58 سم مطلع الربيع

ارتفاع منسوب بحيرة أرومية بـ 58 سم مطلع الربيع

أعلن المدير العام لإدارة المياه في محافظة آذربايجان الغربية (شمال غرب) "اتابك جعفري" عن ارتفاع منسوب بحيرة أرومية بـ 58 سم مقارنة بربيع العام الماضي.

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم السبت، أضاف جعفري، ان منسوب البحيرة بلغ أمس الجمعة (20 مارس) ألف و271 مترا و52 سنتيمترا، فيما كان في اليوم نفسه من العام الماضي ألف و270 و94 سم. وتابع، ان حجم المياه في بحيرة أورمية سجل ارتفاعا بنسبة 65 في المئة خلال العام الماضي (الإيراني-انتهى في 20 مارس) ليصل حاليا الى 4 مليارات و70 مليون متر مكعب، حيث يظهر زيادة قدرها مليار و600 مليون متر مكعب مقارنة بمطلع ربيع العام الماضي.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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