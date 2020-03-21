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رقم الخبر: 278492 تاريخ النشر: آذار 21, 2020 الوقت: 13:09 الاقسام: ثقافة وفن  
فنانون إيرانيون يطلقون حملةً بعنوان "إيران وحدها" لتسليط الضوء على الحظر الأميركي على إيران

فنانون إيرانيون يطلقون حملةً بعنوان "إيران وحدها" لتسليط الضوء على الحظر الأميركي على إيران

أطلق عدد من الفنانين الإيرانيين حملةً بعنوان "إيران وحدها"، تهدف إلى تسليط الضوء على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، وتتسبّب حالياً بكارثة إنسانيةـ وصحية، وفي ظل تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في البلاد، ووصول عدد الوفيات إلى أكثر من 1200 حالة.

وقد عبر فنانون إيرانيون عن الأزمة التي تعيشها بلادهم بسبب الحصار الأميركي وتفشي فيروس كورونا، من خلال رسومات كاريكاتورية معبّرة. وتألفت الحملة من 24 رسماً كاريكاتيرياً، يحاكي الكارثة الإنسانية التي تعيشها إيران في ظل العقوبات وتفشي "كوفيد-19" الذي يحصد حياة شخص كل عشر دقائق. وحملت الرسومات مضامين بصرية وسياسية قوية، تظهّر الواقع الذي تعيشه إيران اليوم، جرّاء الحصار الاقتصادي الأميركي الظالم من جهة، والحصار الفيروسي الذي يفتك بشعبها من جهة أخرى. أعمال فنية تهدف إلى القول للعالم أجمع: "لا يمكن أن تبقى صامتاً طويلاً"!

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مصدر الخبر: وكالة مهر
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