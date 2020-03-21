فنانون إيرانيون يطلقون حملةً بعنوان "إيران وحدها" لتسليط الضوء على الحظر الأميركي على إيران أطلق عدد من الفنانين الإيرانيين حملةً بعنوان "إيران وحدها"، تهدف إلى تسليط الضوء على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، وتتسبّب حالياً بكارثة إنسانيةـ وصحية، وفي ظل تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في البلاد، ووصول عدد الوفيات إلى أكثر من 1200 حالة.