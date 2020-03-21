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رقم الخبر: 278491 تاريخ النشر: آذار 21, 2020 الوقت: 13:09 الاقسام: دوليات  
أردوغان يوجه رسالة صوتية للأتراك

أردوغان يوجه رسالة صوتية للأتراك

ناشد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المواطنين الأتراك ملازمة المنازل قدر الإمكان، عقب تسجيل 5 وفيات إضافية في البلاد جراء فيروس كورونا.

وقال في رسالة صوتية نشرها على حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، إنه لا يتوجب "الخروج من المنزل أبدا ما لم تكن هناك ضرورة لذلك". وشدد على التدابير التي يتوجب اتباعها لكبح تفشي الفيروس، بدءا من إجراءات النظافة وصولا إلى الحد من الاحتكاك، بما يشمل إقامة الصلوات في المنازل بدلا من الجوامع. وضاعفت تركيا في الأيام الأخيرة الإجراءات الوقائية على غرار إغلاق المدارس والمواقع الثقافية، أو حتى تعليق الرحلات الجوية مع 20 دولة. وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، كشف عبر حسابه في "تويتر" أن حصيلة الإصابات بالعدوى في تركيا بلغت 670. وسجلت 9 وفيات، بينها 5 في يوم واحد.

 
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مصدر الخبر: وكالة مهر
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