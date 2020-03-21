القوة البرية للجيش الايراني تطلق مناورة "لبيك يا إمام الخامنئي" أطلقت القوة البرية للجيش الايراني مناورة "لبيك يا إمام الخامنئي" في عدد من المحافظات بما فيها قم المقدسة وأراك للحد من المزيد من تفشي فيروس كورونا.