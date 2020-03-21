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رقم الخبر: 278490 تاريخ النشر: آذار 21, 2020 الوقت: 13:10 الاقسام: محليات  
القوة البرية للجيش الايراني تطلق مناورة "لبيك يا إمام الخامنئي"

القوة البرية للجيش الايراني تطلق مناورة "لبيك يا إمام الخامنئي"

أطلقت القوة البرية للجيش الايراني مناورة "لبيك يا إمام الخامنئي" في عدد من المحافظات بما فيها قم المقدسة وأراك للحد من المزيد من تفشي فيروس كورونا.

وحضر المناورة قائد القوة البرية للجيش "العميد كيومرث حيدري" في بداية طريق قم - طهران السريع . وشملت المناورة تعقيم السيارات واختبار ركابها من حيث الإصابة.

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مصدر الخبر: وكالة مهر
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