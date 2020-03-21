وقال رئيس الاتحاد الأوروبي للرياضات المائية، باولو باريلي، في بيان مساء الجمعة، إنه من الممكن أيضا تأجيل البطولة إلى العام المقبل إن لم يطرأ تحسن على الوضع. وأوضح: "في هذه المرحلة من الصعب إن لم يكن من المستحيل التخطيط ضمن إطار زمني محدد". وأضاف المسؤول "لذا فقد اتفقنا مع المنظمين الهنغاريين على إعادة النظر في الموقف في أواخر مايو أو بداية يونيو حتى يتسنى لنا التحقق من مدى إمكانية تأكيد المواعيد واعتبارها رسمية".