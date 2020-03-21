  • السبت ٢٦ رجب ١٤٤١
  • السبت , مارس 21, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278487 تاريخ النشر: آذار 21, 2020 الوقت: 13:12 الاقسام: رياضة  
تأجيل البطولة الأوروبية للسباحة بسبب كورونا

تأجيل البطولة الأوروبية للسباحة بسبب كورونا

أعلن الاتحاد‭‭ ‬‬الأوروبي للرياضات المائية، أنه قرر تأجيل البطولة الأوروبية للرياضات المائية المقررة في هنغاريا ما بين 11 و24 مايو المقبل إلى أغسطس بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي للرياضات المائية، باولو باريلي، في بيان مساء الجمعة، إنه من الممكن أيضا تأجيل البطولة إلى العام المقبل إن لم يطرأ تحسن على الوضع. وأوضح: "في هذه المرحلة من الصعب إن لم يكن من المستحيل التخطيط ضمن إطار زمني محدد". وأضاف المسؤول "لذا فقد اتفقنا مع المنظمين الهنغاريين على إعادة النظر في الموقف في أواخر مايو أو بداية يونيو حتى يتسنى لنا التحقق من مدى إمكانية تأكيد المواعيد واعتبارها رسمية".

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: قناة العالم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3016 sec