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|رقم الخبر: 278487
|تاريخ النشر: آذار 21, 2020
|الوقت: 13:12
|الاقسام: رياضة
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تأجيل البطولة الأوروبية للسباحة بسبب كورونا
أعلن الاتحاد الأوروبي للرياضات المائية، أنه قرر تأجيل البطولة الأوروبية للرياضات المائية المقررة في هنغاريا ما بين 11 و24 مايو المقبل إلى أغسطس بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا.
وقال رئيس الاتحاد الأوروبي للرياضات المائية، باولو باريلي، في بيان مساء الجمعة، إنه من الممكن أيضا تأجيل البطولة إلى العام المقبل إن لم يطرأ تحسن على الوضع. وأوضح: "في هذه المرحلة من الصعب إن لم يكن من المستحيل التخطيط ضمن إطار زمني محدد". وأضاف المسؤول "لذا فقد اتفقنا مع المنظمين الهنغاريين على إعادة النظر في الموقف في أواخر مايو أو بداية يونيو حتى يتسنى لنا التحقق من مدى إمكانية تأكيد المواعيد واعتبارها رسمية".
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