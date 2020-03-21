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رقم الخبر: 278486 تاريخ النشر: آذار 21, 2020 الوقت: 13:12 الاقسام: رياضة  
بسبب الحجر الصحي.. هل يُسجن لاعب ريال مدريد؟

بسبب الحجر الصحي.. هل يُسجن لاعب ريال مدريد؟

بدأت السلطات الصربية تحقيقا مع لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد الإسباني، بسبب عدم التزامه بالحجر الصحي المنزلي المفروض عليه.

وعاد المهاجم ذو الـ22 عاما إلى بلاده صربيا الأسبوع الماضي، قادما من مدريد، لكنه شوهد في شوارع العاصمة الصربية بلغراد، كما نشرت صورا له في حفل عيد ميلاد لصديقته، بالرغم من فرض السلطات حجرا صحيا على القادمين للبلاد من أوروبا. وكانت السلطات الصربية قد فرضت حجرا صحيا مدته 28 يوما، على مواطنيها القادمين من دول تعاني من تفشي فيروس كورونا المستجد، مثل إسبانيا.

 
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مصدر الخبر: قناة العالم
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