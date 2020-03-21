وعاد المهاجم ذو الـ22 عاما إلى بلاده صربيا الأسبوع الماضي، قادما من مدريد، لكنه شوهد في شوارع العاصمة الصربية بلغراد، كما نشرت صورا له في حفل عيد ميلاد لصديقته، بالرغم من فرض السلطات حجرا صحيا على القادمين للبلاد من أوروبا. وكانت السلطات الصربية قد فرضت حجرا صحيا مدته 28 يوما، على مواطنيها القادمين من دول تعاني من تفشي فيروس كورونا المستجد، مثل إسبانيا.