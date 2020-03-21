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رقم الخبر: 278484 تاريخ النشر: آذار 21, 2020 الوقت: 13:13 الاقسام: عربيات  
الأردن يبدأ تطبيق حظر التجول منعا لانتشار ’كورونا’

الأردن يبدأ تطبيق حظر التجول منعا لانتشار ’كورونا’

أطلق الأردن اليوم السبت صفارات الإنذار لبدء حظر تجول على مستوى البلاد في إجراء احترازي يقيد حركة 10 ملايين نسمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة الأردنية أمس الجمعة، إصدار قرار الدفاع رقم 2 لسنة 2020 القاضي بحظر التجول في كل أنحاء البلاد ابتداء من اليوم السبت وحتى إشعار آخر. وإغلقت جميع المحلات التجارية بمختلف أشكالها على أن يعلن الثلاثاء أوقات محددة للأردنيين لقضاء حوائجهم الضرورية وفقا لآلية محددة. يذكر أن وزارة الصحة الأردنية أعلنت يوم الجمعة، عن 15 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ما ادى الى ارتفاع اعداد الاصابات إلى 85.

 
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مصدر الخبر: قناة العالم
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