وأعلنت الحكومة الأردنية أمس الجمعة، إصدار قرار الدفاع رقم 2 لسنة 2020 القاضي بحظر التجول في كل أنحاء البلاد ابتداء من اليوم السبت وحتى إشعار آخر. وإغلقت جميع المحلات التجارية بمختلف أشكالها على أن يعلن الثلاثاء أوقات محددة للأردنيين لقضاء حوائجهم الضرورية وفقا لآلية محددة. يذكر أن وزارة الصحة الأردنية أعلنت يوم الجمعة، عن 15 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ما ادى الى ارتفاع اعداد الاصابات إلى 85.