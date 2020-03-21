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رقم الخبر: 278482 تاريخ النشر: آذار 21, 2020 الوقت: 13:15 الاقسام: عربيات  
السودان يؤكد ثاني إصابة بـ"كورونا".. والخرطوم تحظر التجمعات

السودان يؤكد ثاني إصابة بـ"كورونا".. والخرطوم تحظر التجمعات

أكد السودان ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا في العاصمة الخرطوم، بينما أعلنت ولاية الخرطوم سلسلة إجراءات لمنع انتشار المرض.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أمس الجمعة إن حالة الإصابة الجديدة تعود لرجل أجنبي في الأربعينات من العمر يعمل بمؤسسة دولية، وإنه يتلقى حاليا الرعاية الصحية اللازمة هو وأسرته. وذكرت الوكالة أن ولاية الخرطوم قررت منع التجمعات، بما فيها الاحتفالات الدينية والمسيرات، وإغلاق قاعات الأفراح والأماكن الرياضية والمقاهي. وأعلن السودان عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا قبل نحو أسبوع. وأغلقت الدولة المطارات والحدود في محاولة لمنع انتشار الفيروس.

 
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مصدر الخبر: قناة العالم
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