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رقم الخبر: 278481 تاريخ النشر: آذار 21, 2020 الوقت: 13:16 الاقسام: دوليات  
سيئول تحتج على إطلاق جارتها الشمالية صواريخ بالستية

سيئول تحتج على إطلاق جارتها الشمالية صواريخ بالستية

قال الجيش الكوري الجنوبي إن بيونغ يانغ أطلقت مقذوفين يبدو أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى، ووصفت الأمر بأنه "يفتقر للياقة بشدة" في وقت يواجه فيه العالم تفشيا لفيروس "كورونا".

وقالت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية إن الصاروخين انطلقا حوالي الساعة (6.50) صباحا بالتوقيت المحلي من حول سونتشون بإقليم بيونجان الشمالي وسقطا في البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية حسبما افاد موقع روسيا اليوم. وتقع سونتشون إلى الشمال مباشرة من بيونغ يانغ، بالقرب من الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية. وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة إن "مثل هذا العمل العسكري الذي أقدمت عليه كوريا الشمالية يفتقر للياقة بشدة، في وقت يسبب فيه فيروس كوفيد-19 مصاعب في أنحاء العالم"، ودعت إلى "الوقف الفوري" لمثل هذه الأعمال. وجاء الإطلاق بعد بضع ساعات من تأكيد كوريا الشمالية أنها ستعقد جلسة لبرلمانها، (مجلس الشعب الأعلى)، في بيونغ يانغ. ولم تعلن كوريا الشمالية حتى الآن أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في أراضيها. ويجيء إطلاق اليوم السبت بعد واقعتين مشابهتين هذا الشهر عندما أطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى وعددا من المقذوفات، وفقا لما ذكره الجيش الكوري الجنوبي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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