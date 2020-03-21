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رقم الخبر: 278480 تاريخ النشر: آذار 21, 2020 الوقت: 13:17 الاقسام: عربيات  
عجز الميزانية قد يبلغ 9% من الناتج المحلي في السعودية

عجز الميزانية قد يبلغ 9% من الناتج المحلي في السعودية

قال وزير المالية السعودي، الجمعة، إن عجز ميزانية المملكة هذا العام قد يزيد ليصل إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي، من حوالي 6.4% في التوقع السابق، بسبب تهاوي أسعار النفط وأثر تفشي فيروس كورونا.

وقال الوزير "محمد الجدعان" في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي إن لدى الحكومة خطة طوارئ وتملك المرونة من خلال مزيج من تخفيضات الإنفاق والاقتراض والسحب من الاحتياطيات.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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