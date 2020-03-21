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رقم الخبر: 278479 تاريخ النشر: آذار 21, 2020 الوقت: 13:18 الاقسام: عربيات  
14 يوماً حاسماً في العراق.. إما الانتصار أو فقدان السيطرة

14 يوماً حاسماً في العراق.. إما الانتصار أو فقدان السيطرة

اكد عضو خلية الازمة الحكومية وكيل جاسم الفلاحي، السبت، ان العراق بحاجة الى النجاح في اختبار الـ 14 يوما من اجل الاعلان الانتصار على تفشي كورونا، مبينا ان عدم التزام المواطن سيؤدي الى انهيار اي عمل ضد تفشي كورونا.

وقال الفلاحي في تصريح لـموقع المعلومة إن “خلية الأزمة في معركة حقيقية مع الوقت من اجل تطويق تفشي فيروس كورونا في عموم البلاد”، مشيرا إلى أن “ادعاء البعض الشجاعة او عصيان القانون هو عمل احمق يحاسب عليه القانون كونه يعرض المجتمع الى انهيار صحي لا تحمد عقباه”. واوضح ان “الكل يعلم ان الوضع الصحي في العراق هو الاقل كفاءة مقارنة بجميع دول الجوار وفي حال تفشي الوباء لا يمكن السيطرة عليه او تلافيه دون كارثة حقيقية”. ولفت الفلاحي وهو وكيل وزارة الصحة والبيئة إلى أن “المعركة ضد الفيروس ستكون لمدة 14 اما الاعلان عن الانتصار التام او الانفلات التام وهو مرتبط بتعاون ووعي المواطن العراقي”.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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