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رقم الخبر: 278478 تاريخ النشر: آذار 21, 2020 الوقت: 11:25 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
حقيقة كويكب عملاق یقال انه سيضرب الأرض خلال الفترة المقبلة

حقيقة كويكب عملاق یقال انه سيضرب الأرض خلال الفترة المقبلة

نفى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، جاد القاضي، ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي من منشورات حول كويكب عملاق سيضرب الأرض خلال الفترة المقبلة.

وقال القاضي أنه طبقا للأرصاد والحسابات الفلكية العالمية، فإن كويكبا يكاد يكون بحجم جبل إيفرست يطلق عليه اسم 52768 (1998 OR2)، سيمر يوم 29 إبريل الساعة 09:56 بتوقيت غرينتش، على بعد 3.9 مليون ميل من كوكبنا، أو حوالي 16 مرة ضعف المسافة بين الأرض والقمر- ويتحرك بسرعة حوالي 8.7 كيلو متر في الثانية أو 19461 ميلا في الساعة (31320 كيلو مترا في الساعة). وتابع أن هذا الكويكب شوهد أول مرة منذ 22 عاما، وإن مداره معروف جيدا ولا توجد فرصة لحدوث تصادم على الأقل خلال القرنين المقبلين أو نحو ذلك، وفقا لتوقعات مسار دورانه في الفضاء كما توقعتها وكالات الفضاء العالمية ومنها وكالة ناسا.

 
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مصدر الخبر: فارس
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