وورد على حساب بعيدي نجاد في موقع تويتر: ان البرلمان البريطاني دعا، في عريضة، الحكومة الأميركية إلى إيقاف الحظر المفروض على إيران فوراً على خلفية تفشي فيروس كورونا. واضاف: وقّع اكثر من 1100 شخص على هذه العريضة لحد الآن وانه بامكان المواطنين البريطانيين والمقيمين ايضا التوقيع على العريضة. وفي سياق متصل اشاد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، خلال محادثاته الأخيرة مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك روب، بالمساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي وثلاث بلدان أوروبية لإيران في مواجهة تفشي كورونا ، وعدّ الحظر الأميركي غير القانونية والأحادية بمثابة عقبة أمام الحد من تفشي هذا الوباء العالمي. وحثّ بريطانيا ، في ظل الظروف الجارية ، على عدم الامتثال للحظر الأميريكي العدواني ضد الشعب الإيراني على أساس التزاماتها والاعتبارات الإنسانية.