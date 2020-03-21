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رقم الخبر: 278476 تاريخ النشر: آذار 21, 2020 الوقت: 11:27 الاقسام: عربيات  
تعليق رحلات الطيران والحافلات والقطارات في السعودية على مدى اسبوعين

تعليق رحلات الطيران والحافلات والقطارات في السعودية على مدى اسبوعين

قال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية إن بلاده قررت يوم الجمعة تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يوما ابتداء من يوم السبت.

وأوردت وكالة الانباء السعودية عن المصدر قوله إن هذه الخطوة تأتي ”استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وانطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم“. وسجلت السعودية حتى الآن 274 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس دون أن تشهد أي وفاة ناجمة عنه، بينما تسبب الوباء في وفاة ما يقرب من عشرة آلاف شخص على مستوى العالم وإصابة ما يربو على 240 ألفا.

 
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مصدر الخبر: فارس
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