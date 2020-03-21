وأوردت وكالة الانباء السعودية عن المصدر قوله إن هذه الخطوة تأتي ”استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وانطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم“. وسجلت السعودية حتى الآن 274 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس دون أن تشهد أي وفاة ناجمة عنه، بينما تسبب الوباء في وفاة ما يقرب من عشرة آلاف شخص على مستوى العالم وإصابة ما يربو على 240 ألفا.