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رقم الخبر: 278474 تاريخ النشر: آذار 21, 2020 الوقت: 11:28 الاقسام: عربيات  
صنعاء: أمیركا تحاول إيصال كورونا إلى الدول التي فشلت في إخضاعها بقوة السلاح

صنعاء: أمیركا تحاول إيصال كورونا إلى الدول التي فشلت في إخضاعها بقوة السلاح

أكد وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ اليمنية ضيف الله الشامي، أن أمريكا تسعى جاهدة لإيصال فيروس كورونا إلى الدول المناهضة لها والتي فشلت في إخضاعها بقوة السلاح مثل اليمن وسوريا.

واعتبر الشامي أن المساعي التي يقوم بها النظامان السعودي والإماراتي لإيصال الكورونا إلى اليمن هي تنفيذ لما تريده أمريكا. ولفت إلى أنه يجب أن تكون مواجهتنا لكورونا والوقاية منه بنفس الروحية والوتيرة التي نواجه بها طائراتهم وأسلحتهم.

 
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مصدر الخبر: فارس
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