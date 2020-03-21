صنعاء: أمیركا تحاول إيصال كورونا إلى الدول التي فشلت في إخضاعها بقوة السلاح أكد وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ اليمنية ضيف الله الشامي، أن أمريكا تسعى جاهدة لإيصال فيروس كورونا إلى الدول المناهضة لها والتي فشلت في إخضاعها بقوة السلاح مثل اليمن وسوريا.