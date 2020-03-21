اجرى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف محادثات هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل حول احدث التطورات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا وكذلك اجراءات ايران في مجال مكافحة الفيروس والعقبات القائمة امامها في هذا السياق بسبب الحظر الاميركي.

وافادت الدائرة العامة للاعلام بوزارة الخارجية الايرانية ان هذه المحادثات جاءت في اطار المشاورات المكثفة والواسعة لوزير الخارجية الايراني في اطار الدبلوماسية الصحية وفضح الارهاب الاقتصادي والعلاجي الاميركي ضد الشعب الايراني. من جانبه اعلن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي عن تضامنه مع ايران واكد رفضه للحظر الاحادي الاميركي ضد سلامة وارواح الشعب الايراني داعيا الى تعاون وتعاضد جميع الدول للوصول الى حلول مؤثرة في هذا المجال.