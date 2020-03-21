  • السبت ٢٦ رجب ١٤٤١
  • السبت , مارس 21, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278470 تاريخ النشر: آذار 21, 2020 الوقت: 11:31 الاقسام: محليات  
القضاء الايراني يعلن استعادة مواطن ايراني بريء من سجن في فرنسا

القضاء الايراني يعلن استعادة مواطن ايراني بريء من سجن في فرنسا

اعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية غلام حسين اسماعيلي عن استعادة مواطن ايراني بريء كان سجينا في فرنسا ليعود الى الوطن واحضان اسرته بعد مبادلته بسجين فرنسي مدان بالتجسس في ايران.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث الجمعة انه وفي ظل المتابعات لتي اجريت على الصعيد الدولي وتدابير السلطة القضائية فقد تمت استعادة مواطن ايراني بريء كان محكوما بالسجن لاتهامات فارغة بمؤامرة حاكها عناصر اميركا في الاراضي الفرنسية، من دون توفير حق الدفاع والتزام معايير المرافعة المنصفة له. واضاف، انه تم الافراج عن هذا المواطن الايراني من سجون الاستكبار وعاد الى الوطن الاسلامي العزيز واحضان اسرته بعد مبادلته مع سجين فرنسي كان مدانا بالتجسس في ايران. وتابع البيان، انه تمت المبادرة الى هذا الامر بشمول الرافة الاسلامية لهذا المجرم الفرنسي ازاء الافراج عن المواطن الايراني البريء حيث اخذت السلطة القضائية نتيجة تحقيقات المؤسسات الامنية المعنية بنظر الاعتبار ووفقا لمسؤوليتها الشرعية والقانونية في حماية مواطنينا خارج ايران ومتابعة قضية الافراج عن السجناء الايرانيين في الدول الاخرى. واضاف، انه في ضوء تعاون السلطة القضائية للافراج عن احد السجناء الفرنسيين في ظل الاستفادة من خفض العقوبة، بادرت الحكومة الفرنسية في اجراء مماثل للافراج عن المواطن الايراني بعد تغيير قرارها السابق حوله.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0679 sec