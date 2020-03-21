وافادت الدائرة العامة للاعلام بوزارة الخارجية الايرانية ان هذه المحادثات جاءت استمرارا لمحادثات ظريف حول تفشي فيروس كورونا في ايران والعالم مع العديد من نظرائه في الدول الاخرى والرسالة التي وجهها قبل عدة ايام الى الامين العام للامم المتحدة حول احدث التطورات المتعلقة بمكافحة الفيروس والعقبات القائمة امام الشعب الايراني في هذا الطريق. واعرب غوتيريش في هذا الاتصال الهاتفي عن تعاطفه وتضامنه مع الشعب الايراني ، مؤكدا ضرورة ازالة الحظر الاميركي ضد الشعب الايراني لمكافحة فيروس كورونا. من جانبه ثمن وزير الخارجية الايراني المواقف المعلنة ومساعدات الوكالات التابعة لمنظمة الامم المتحدة لايران، مؤكدا ضرورة ازالة اجراءات الحظر اللاانسانية والظالمة وغير القانونية والاحادية الاميركية ضد الشعب الايراني.