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رقم الخبر: 278468 تاريخ النشر: آذار 21, 2020 الوقت: 11:34 الاقسام: محليات  
ظريف: البيت الابيض اوصل ضغوطه القصوى على ايران الى مستوى معاداة الانسانية

ظريف: البيت الابيض اوصل ضغوطه القصوى على ايران الى مستوى معاداة الانسانية

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان البيت الابيض اوصل ضغوطه القصوى ضد ايران الى مستوى غير مسبوق من معاداة الانسانية وحياة البشرية.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ظريف الجمعة: ان البيت الابيض اوصل ضغوطه القصوى الى مستوى غير مسبوق من معاداة الانسانية وحياة البشرية. واضاف: ان حكومة الولايات المتحدة تشعر بالفخر مسرورة لموت المواطنين الايرانيين في عيد النوروز وبداية عامنا الجديد (العام الايراني الجديد بدا الجمعة 20 اذار/مارس). وتابع وزير الخارجية الايراني: ان رسالة ايران في خطابها للولايات المتحدة هي ان سياستكم ستعود عليكم بسوء السمعة الدائمة الا ان ايران لن تستسلم.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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