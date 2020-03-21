وخلال اتصال هاتفي أجراه السفير الايراني في روسيا کاظم جلالي مع اوشاكوف مساء الجمعة تباحث الجانبان حول الارهاب الاقتصادي والصحي الاميركي ضد ايران وأحدث التطورات على صعيد مكافحة تفشي فيروس كورونا على الصعيد العالمي. وشرح جلالي الخطوات التي اتخذتها ايران في مكافحة هذا الفيروس القاتل، معتبرا الحظر الاميركي بمثابة ارهاب صحي ضد ايران يعرقل ارسال المساعدات الطبية والدوائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا. واشاد جلالي بالمساعدات الانسانية التي ارسلتها روسيا الى ايران في هذا المجال.