ايران بدأت العمل بالتوقيت الصيفي منتصف ليلة امس بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في ايران بتقديم عقارب الساعة، ساعة واحدة الى الأمام اعتبارا من منتصف ليل الجمعة السبت (20 - 21 من شهر مارس / آذار)، تزامنا مع بدء العام الايراني الجديد (العام الهجري الشمسي 1399).