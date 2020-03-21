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رقم الخبر: 278465 تاريخ النشر: آذار 21, 2020 الوقت: 11:34 الاقسام: محليات  
ايران بدأت العمل بالتوقيت الصيفي منتصف ليلة امس

ايران بدأت العمل بالتوقيت الصيفي منتصف ليلة امس

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في ايران بتقديم عقارب الساعة، ساعة واحدة الى الأمام اعتبارا من منتصف ليل الجمعة السبت (20 - 21 من شهر مارس / آذار)، تزامنا مع بدء العام الايراني الجديد (العام الهجري الشمسي 1399).

وقرر مجلس الشورى الاسلامي في عام 2007، العمل بالتوقيت الصيفي بتقديم عقارب الساعة، ساعة واحدة الى الامام، ابتداء من منتصف ليل 20 - 21 مارس / آذار. ويعود العمل بالتوقيت الشتوي في العشرين من سبتمبر / ايلول من كل عام.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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