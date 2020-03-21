قدّمت دولة قطر (متمثلة في صندوق قطر للتنمية وبالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية) الشحنة الثانية من المساعدات الطبية العاجلة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

تمّ توصيل الشحنة الثانية التي تزن 7 طن وتحتوي الشحنة على المعدات والمستلزمات الطبية منها الكمامات والمعقمات والمطهرات الطبية.

الجدير بالذكر أن الشحنة الأولى التي تم نقلها بتاريخ ١٣ مارس كانت تحتوي على ٦ أطنان من المعدات والمستلزمات الطبية.

تُعد إيران حتى الآن من أكبر بلدان منطقة الشرق الأوسط تسجيلاً للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا.

وتأتي مساعدات دولة قطر من باب المسؤولية المشتركة في محاربة هذا الوباء الذي يمثل تهديداً مشتركاً يواجه العالم أجمع.

وقال سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد الهاحري الذي رافق المساعدات: ان "هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها دولة قطر مساعدات للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فقد قدمت المساعدات عندما حصلت الفيضانات وسبقتها مساعدات الزلازل.. وسوف تستمر هذه المساعدات إلى أن يجلوا هذا الوباء.. ولا تألو دولة قطر جهداً في إرسال المساعدات للدول الصديقة والشقيقة".