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رقم الخبر: 278462 تاريخ النشر: آذار 20, 2020 الوقت: 18:43 الاقسام: دوليات  
أحد كبار أطباء الصين ينتقد مزاعم "غير مسؤولة" بأن كورونا نشأ في ووهان!

أحد كبار أطباء الصين ينتقد مزاعم "غير مسؤولة" بأن كورونا نشأ في ووهان!

انتقد أحد كبار الأطباء في الصين مزاعم "غير مسؤولة" بأن فيروس كورونا نشأ في مدينة ووهان، مركز تفشي المرض.

ويقود خبير فيروس كورونا، الدكتور تشانغ نانشان، فريقا رفيعا من الأطباء يخوضون معركة الصين ضد COVID-19. وكانت مقاطعة هوبي، عاصمتها ووهان، أرضية انتشار الفيروس عندما تفشى الوباء في يناير. ولكن اليوم، لم تُسجل حالات جديدة لأول مرة منذ بدء تفشي المرض. ولكن الدكتور تشانغ يصر على أنه من الخطأ إلقاء اللوم على مدينة ووهان، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة. وقال تشانغ، البالغ من العمر 83 عاما: "إن وباء كورونا الجديد حدث بالفعل في الصين في ووهان .. ولكن هذا لا يعني أن مصدره من ووهان. إنها مشكلة علمية. أعتقد أنه من غير المسؤول الاستنتاج بهدوء قبل توضيح الأمر". ويعتقد الخبراء أن مصدر الفيروس هو بيع الحيوانات البرية في سوق المأكولات البحرية في ووهان. وأبلغت الصين الآن أن ووهان لم تسجل حالات جديدة، لأول مرة منذ تفشي الفيروس القاتل في جميع أنحاء البلاد أواخر ديسمبر.

 
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مصدر الخبر: فارس
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