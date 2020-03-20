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رقم الخبر: 278461 تاريخ النشر: آذار 20, 2020 الوقت: 15:30 الاقسام: اقتصاد  
مجمع ايران خودرو لانتاج السيارات يعرض طرازات جديدة يينها سيارة كهربائية

مجمع ايران خودرو لانتاج السيارات يعرض طرازات جديدة يينها سيارة كهربائية

أعلن مدير مجمع ايران خودرو لانتاج السيارات عن تصنيع وتسويق 9 طرازات جديدة من السيارات بينها سيارة ذات محرك كهربائي وتطوير تقديم الخدمات للزبائن خلال العام المقبل (الايراني يبدأ في 20 آذار/ مارس).

وفي رسالة وجهها فرشاد مقیمي بمناسبة بدء العام الايراني الجديد وبدء العطلة الربيعية، أكد ان المجمع سيطلق 5 سيارات جديدة هي رانا بلاس و سورن بلاس وسمند المتطورة ودنا بلاس الاوتوماتيكية و بانوراما 207 في العام المقبل (الايراني). واشار الى اطلاق 4 سيارات جديدة ايضا اعتبارا منذ الشهر 11 من العام المقبل هي K132، کراس اوفر K125 و هاتش بك K121 ودنا ذات المحرك الكهربائي. وأشار الى إن المجمع استطاع انتاج أكثر من 405 آلاف سيارة وتسويقها ووفر مايزيد على 58 مليون يورو للبلاد في العام الجاري. ولفت الى ان المجمع استطاع ايضا تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج 43 قطعة مختلفة وكذلك 8 نماذج في مجال المواد الخام في هذا القطاع الصناعي. ونوه الى ان المجمع ركّز في نشاطاته، خلال العام الجاري، على رفع طاقته الانتاجية الى 2500 سيارة يوميا وتلبية الطلبات المتأخرة التي تقدر بنحو 90 الف سيارة واكتساب رضا الزبائن.

 
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مصدر الخبر: فارس
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