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|رقم الخبر: 278460
|تاريخ النشر: آذار 20, 2020
|الوقت: 15:29
|الاقسام: علوم و تکنولوجیا
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الشرکات الايرانية تغطي حاجة البلاد من الادوية بنسبة 98 بالمئة
تنتج الشرکات الايرانية المعرفية نحو 98 بالمئة من حاجة البلاد للادوية وفق ماأعلن مساعد الرئيس في الشؤون العلمية والتقنية سورنا ستاري.
وورد على حساب ستاري الشخصي في موقع اينستاغرام اليوم الخميس ان الشركات المعرفية في البلاد نموا لافتا رغم الحظر الظالم حيث بلغ عددها نحو 5 آلاف شركة وحققت عوائد تزيد على 1200 تريليون ريال. وأعرب عن أمله برفع حصة اقتصاد البلاد من اقتصاد البايوتكنولوجيا الى أكثر من 10 بالمئة حيث تمتلك ايران حاليا شركات ناشطة للغاية في هذا القطاع التقني.
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