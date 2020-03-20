وورد على حساب ستاري الشخصي في موقع اينستاغرام اليوم الخميس ان الشركات المعرفية في البلاد نموا لافتا رغم الحظر الظالم حيث بلغ عددها نحو 5 آلاف شركة وحققت عوائد تزيد على 1200 تريليون ريال. وأعرب عن أمله برفع حصة اقتصاد البلاد من اقتصاد البايوتكنولوجيا الى أكثر من 10 بالمئة حيث تمتلك ايران حاليا شركات ناشطة للغاية في هذا القطاع التقني.