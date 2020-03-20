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رقم الخبر: 278459 تاريخ النشر: آذار 20, 2020 الوقت: 15:27 الاقسام: اقتصاد  
"إياتا" يتحدث عن ازمة شركات الطيران بالشرق الأوسط بسبب كورونا

"إياتا" يتحدث عن ازمة شركات الطيران بالشرق الأوسط بسبب كورونا

اعلن نائب رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي، محمد علي البكري، إن شركات الطيران بالشرق الأوسط تواجه أزمة سيولة، مطالبا الحكومات بأن تدرس على وجه السرعة تقديم مساعدات لشركات الطيران بالشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضح نائب رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن السعودية قد تخسر 16 مليون راكب و3.1 مليار دولار من الإيرادات الأساسية وما يزيد عن 140 ألف وظيفة بقطاع الطيران مهددة بسبب كورونا. كما أشار إلى أنه قد يتم فقدان ما يقرب من 20 ألف وظيفة بقطاع الطيران في الكويت بسبب كورونا. وأضاف أن كورونا كلف البحرين إيرادات أساسية بقيمة 200 مليون دولار، وقد ينجم عنه خسارة 5000 وظيفة. وقال نائب الرئيس إن الإمارات قد تخسر 13.6 مليون راكب وإيرادات أساسية بقيمة 2.8 مليار دولار، وهناك 163 ألف وظيفة بقطاع الطيران مهددة بسبب كورونا.

 
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مصدر الخبر: فارس
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