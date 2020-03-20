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رقم الخبر: 278458 تاريخ النشر: آذار 20, 2020 الوقت: 15:25 الاقسام: اقتصاد  
بلومبرغ: المحللون يتوقعون انخفاضًا آخر في سعر النفط توصله إلى 5 دولارات للبرميل

بلومبرغ: المحللون يتوقعون انخفاضًا آخر في سعر النفط توصله إلى 5 دولارات للبرميل

أفادت وكالة بلومبرغ، اليوم الجمعة، نقلاً عن نتائج أستطلاع أراء محللين، بأن أسعار النفط العالمية قد تستمر في الانخفاض لتصل إلى 5 دولارات للبرميل.

وفي هذا السياق، تشير الوكالة إلى نتائج استطلاع أراء تجار في عدد من كبريات شركات النفط في العالم. وكانت التوقعات التي أعرب عنها 18 من أصل 20 متخصصًا، قامت الوكالة باستطلاع آرائهم، تؤكد أنه بعد انخفاض أسعار النفط بنسبة 60 في المئة هذا العام، إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2003 ، فإنها ستستمر في الانخفاض إلى 20 دولارًا للبرميل أو أقل. ويتوقع المحللون في بنك غولدمان ساكس وبنك سيتي غروب، أن تستمر الأسعار في الانخفاض في الأشهر المقبلة، وذكرت وكالة بلومبرغ في وقت سابق، أن غولدمان ساكس، يرى انخفاضًا في أسعار برميل النفط تصل إلى 20 دولارًا للبرميل. وذكرت بلومبرغ بأن “بنك سيتي غروب لا يستبعد سيناريو يبلغ فيه سعر خام برنت في الربع الحالي، 17 دولارا للبرميل أو أقل، وأنه في بعض الحالات، قد يصل متوسط السعر إلى 5 دولارات للبرميل.” ويعتقد قسم من المتخصصين الذين قابلتهم الوكالة أيضًا، أن الأسعار ستستمر في الانخفاض إلى المستوى الذي لن يتمكن فيه المنتجون من تحقيق الربح ، مما سيجبرهم على إيقاف الإنتاج ووقف التسليم. ويقوم بعض التجار بإجراء مقارنة بين الحد الأدنى لسعر النفط وبين تكلفة إنتاج النفط الصخري الأميركي. ويذكر أنه لم تتمكن دول “أوبك +”، يوم 6 آذار/مارس الحالي، من التوصل إلى اتفاق حول تغيير معايير الصفقة الخاصة بخفض إنتاج النفط أو تمديده. وعلى وجه الخصوص ، اقترحت روسيا الحفاظ على الشروط الحالية ، بينما عرضت المملكة السعودية – زيادة خفض إنتاج النفط. ونتيجة لذلك ، تم رفع القيود المفروضة على إنتاج النفط في الدول الأعضاء في التحالف السابق اعتبارًا من 1 نيسان/أبريل. وهذا ما تسبب في انهيار سوق النفط، حتى انخفض سعر الخام برنت يوم 18 مارس، إلى ما دون 25 دولارًا للبرميل ، وانخفض سعر الخام غرب تكساس الوسيط (في.تي.أي) إلى أقل من 21 دولارًا، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير 2002.

 
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مصدر الخبر: فارس
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