ألمانيا.. نحو 3000 إصابة جديد بكورونا و11 حالة وفاة في ليلة واحدة قال رئيس معهد روبرت كوتش الألماني اليوم الجمعة، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بمقدار 2958 إصابة بين ليلة وضحاها ليصل إلى 13957، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 31.