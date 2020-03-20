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رقم الخبر: 278455 تاريخ النشر: آذار 20, 2020 الوقت: 15:26 الاقسام: دوليات  
ألمانيا.. نحو 3000 إصابة جديد بكورونا و11 حالة وفاة في ليلة واحدة

ألمانيا.. نحو 3000 إصابة جديد بكورونا و11 حالة وفاة في ليلة واحدة

قال رئيس معهد روبرت كوتش الألماني اليوم الجمعة، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بمقدار 2958 إصابة بين ليلة وضحاها ليصل إلى 13957، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 31.

وأوصى لوتار ويلير رئيس المعهد بأن يحافظ الأشخاص على مسافة بينهم للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الأمر متروك للسلطات لتحديد ما إذا كان سيتم فرض حظر تجول لإجبارهم على ذلك. وكشف ويلير أن عدد الإصابات بفيروس كورونا "COVID-19" ارتفع في ألمانيا 2958 إصابة في ليلة وضحاها ليصل إلى 13957، فيما سُجل 11 حالة وفاة جديدة جراء الوباء ليرتفع بذلك العدد إلى 31.

 
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مصدر الخبر: فارس
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