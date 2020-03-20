جهانغيري : لابد لنا من تجاوز أزمة كورونا اكد النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري ، ان الشعب الايراني الصابر أمضى عاما صعبا ، ولابد له الان ان يتجاوز أزمة كورونا بنجاح وان يحتفل بالعام الجديد داخل البيوت ويتواصل مع الاخرين من خلال عالم الاتصالات.