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رقم الخبر: 278454 تاريخ النشر: آذار 20, 2020 الوقت: 15:30 الاقسام: محليات  
جهانغيري : لابد لنا من تجاوز أزمة كورونا

جهانغيري : لابد لنا من تجاوز أزمة كورونا

اكد النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري ، ان الشعب الايراني الصابر أمضى عاما صعبا ، ولابد له الان ان يتجاوز أزمة كورونا بنجاح وان يحتفل بالعام الجديد داخل البيوت ويتواصل مع الاخرين من خلال عالم الاتصالات.

وفي تغريدة له اليوم الجمعة ، بارك جهانغيري لجميع الايرانيين داخل البلاد وخارجها بعيد النوروز التقليدي ، معربا عن الأمل في أن يساهم هذا العيد الذي هو عيد الفرح والتصالح والحوار في تجديد حياتنا من الداخل والخارج.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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