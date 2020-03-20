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|رقم الخبر: 278453
|تاريخ النشر: آذار 20, 2020
|الوقت: 15:27
|الاقسام: محليات
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روحاني يبارك للقائد حلول السنة الايرانية الجديدة
تقدم الرئيس حسن روحاني الى قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد على الخامنئي بالتهاني والتبريكات بمناسبة حلول العام الهجري الشمسي الجديد 1399
وفي اتصال هاتفي صباح اليوم الجمعة ، تمنى روحاني للقائد الصحة والسلامة وطول العمر ، مضيفا انه رغم مؤامرات الاعداء فان العام الجديد سيشهد بذل المزيد من الجهود لانجاز المشاريع الكبيرة والعمل على ازالة المشاكل التي يعاني منها المواطنون . من جهة ثانية اجرى الرئيس روحاني اتصالات هاتفية مع كبار مراجع الدين في مدينة قم المقدسة بارك لهم حلول السنة الجديدة ومتمنيا لهم السلامة في عام مليء بالبركات والنجاحات.
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