وفي اتصال هاتفي صباح اليوم الجمعة ، تمنى روحاني للقائد الصحة والسلامة وطول العمر ، مضيفا انه رغم مؤامرات الاعداء فان العام الجديد سيشهد بذل المزيد من الجهود لانجاز المشاريع الكبيرة والعمل على ازالة المشاكل التي يعاني منها المواطنون . من جهة ثانية اجرى الرئيس روحاني اتصالات هاتفية مع كبار مراجع الدين في مدينة قم المقدسة بارك لهم حلول السنة الجديدة ومتمنيا لهم السلامة في عام مليء بالبركات والنجاحات.