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رقم الخبر: 278452 تاريخ النشر: آذار 20, 2020 الوقت: 15:28 الاقسام: محليات  
شمخاني: العام الماضي شهد أقوى التحديات الأمنية التي واجهتها إيران خلال اربعة عقود

شمخاني: العام الماضي شهد أقوى التحديات الأمنية التي واجهتها إيران خلال اربعة عقود

قال امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، ان هيكل الامن القومي الايراني شهد خلال العام الماضي تحديات كبيرة لم يشهدها خلال السنوات الاربعين الماضية.

وكتب علي شمخاني على حسابه في تويتر اليوم الجمعة: : العام الماضي شهد أقوى التحديات الأمنية التي واجهتها إيران خلال اربع عقود وأشار إلى أن الديناميكية المستمرة للجمهورية الإسلامية متجذرة في القدرات الفريدة التي تمتلكها، وأهمها المرونة والإبداع، مضيفا : ان العام الجديد بدأ في الوقت الذي اصبحت فيه منظومة الامن القومي اكثر صلابة بعد ان صقلتها الضغوط المستمرة.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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