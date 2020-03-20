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رقم الخبر: 278451 تاريخ النشر: آذار 20, 2020 الوقت: 15:29 الاقسام: محليات  
ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في ايران الى 1433

ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في ايران الى 1433

اعلن مساعد وزير الصحة بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم الجمعة 19 الفا و 644 شخصا والمتوفين 1433 والمتعافين 6 الاف و745 شخصا.

واضاف علي رضا رئيسي في تصريحه الصحفي اليوم الجمعة، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1237 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 19 الفا و 644 حالة لغاية الان. واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 6 الاف و745 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 149 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 1433 شخصا.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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