اعلن مساعد وزير الصحة بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم الجمعة 19 الفا و 644 شخصا والمتوفين 1433 والمتعافين 6 الاف و745 شخصا.

واضاف علي رضا رئيسي في تصريحه الصحفي اليوم الجمعة، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1237 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 19 الفا و 644 حالة لغاية الان. واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 6 الاف و745 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 149 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 1433 شخصا.