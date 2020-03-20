وجاءت الرسالة على شكل بيان موقع مفاده أن إيران اليوم مثل باقي دول العالم تعاني ويلات فيروس كورونا وتفشيه وإصاباته ووفياته إضافة إلى معاناتها المشهودة على مر عقود من العقوبات التي تحرمها من إستيراد المعدات الطبية اللازمة والضروية خاصة في مي ما يتعلق بالأوضاع الصحية الآن. وطالب البيان فناني العالم بوقفة وكلمة حق تجاه ما يجري اليوم والأوضاع الصعبة التي يعيشها العالم إضافة إلى إيران، فإذا كانت الفنون رسالة سامية تستمد وحيها من ثقافة الإنسان والخير المطلق الذي يمتليه فما هو موقف فناني العالم تجاه ما يجري؟ مفاد البيان هو الإجابة على سؤال يخاطب ضمير الفن والفنانين في العالم إذا كان هناك من يقرأ ويسمع ويرى فما هو موقفه من إنتشار هذا الوباء الخبيث في إيران ومحاربة بعض الدول وعقوباتها في المجال الإنساني للجمهورية الإسلامية الإيرانية؟؟ ووقع على البيان والرسالة عدد كبير جدا من الفنانيين الإيرانيين من ممثلين ومخرجين وكوادر فنية وأعضاء في جهات فنية مختلفة.