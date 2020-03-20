  • الجمعة ٢٥ رجب ١٤٤١
  • الجمعة , مارس 20, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278448 تاريخ النشر: آذار 20, 2020 الوقت: 12:22 الاقسام: رياضة  
انتقال نيمار ومبابي إلى برشلونة والريال لن يكلفه الكثير

انتقال نيمار ومبابي إلى برشلونة والريال لن يكلفه الكثير

تحاول أندية كرة القدم الهروب من واقعها الحالي والذي يؤكد تضررها القوي للغاية بسبب فترة التوقف التي قد تستمر طويلاً بسبب جائحة فيروس كورونا الذي ضرب أوروبا خلال هذا الشهر بصورة غير مسبوقة.

وتم تعليق منافسات العديد من بطولات الدوري الأهم في أوروبا مثل الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي في الأسبوع الماضي وكذلك الدوري الألماني وسبقهم إلى ذلك الدوري الإيطالي، كما قامت تركيا بتعليق نشاطها المحلي بعد ظهر الخميس. ويعلم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن الفترة القادمة سوف تشهد أوقاتاً عصيبة لبعض الأندية، في الوقت الذي أعلنت به أندية عديدة مثل بوروسيا مونشنجلادباخ وليون عن تسريح بعض موظفيهم وخطط لتخفيض رواتب اللاعبين. وكشفت صحيفة ماركا في تقريرها أنه في ظل عدم وجود دخل وموارد للأندية في الفترة القادمة فهناك تغيرات كبيرة ستحدث في سوق الانتقالات القادمة، حيث ستنخفض الاستثمارات بشكلٍ كبير. وهذا يعني تقليل ثمن الصفقات الكبرى، مثل نيمار ومبابي الذي أصبح من المتوقع انتقالهم بمبالغ أقل من 100 مليون من باريس سان جيرمان إلى برشلونة وريال مدريد. وتوقع أحد خبراء السوق في حديثه للصحيفة الإسبانية أن هناك لاعبين عالميين ستنخفض قيمتهم في السوق بشكل هائل مثل كوتينيو وديمبلي وجواو فيليكس وأنتوان جريزمان وكريستيانو رونالدو إضافة إلى إيدين هازارد وبول بوجبا. وسيتم تحديد درجة انخفاض أسعار اللاعبين في السوق اعتماداً على طول أو قصر فترة التوقف الحالية، حيث أن السيناريو الحالي يؤكد أن التوقف قد يطول حتى تجد أوروبا علاجاً نهائياً لهذا الفيروس القاتل.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: سبورت 360
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3577 sec