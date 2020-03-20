وتم تعليق منافسات العديد من بطولات الدوري الأهم في أوروبا مثل الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي في الأسبوع الماضي وكذلك الدوري الألماني وسبقهم إلى ذلك الدوري الإيطالي، كما قامت تركيا بتعليق نشاطها المحلي بعد ظهر الخميس. ويعلم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن الفترة القادمة سوف تشهد أوقاتاً عصيبة لبعض الأندية، في الوقت الذي أعلنت به أندية عديدة مثل بوروسيا مونشنجلادباخ وليون عن تسريح بعض موظفيهم وخطط لتخفيض رواتب اللاعبين. وكشفت صحيفة ماركا في تقريرها أنه في ظل عدم وجود دخل وموارد للأندية في الفترة القادمة فهناك تغيرات كبيرة ستحدث في سوق الانتقالات القادمة، حيث ستنخفض الاستثمارات بشكلٍ كبير. وهذا يعني تقليل ثمن الصفقات الكبرى، مثل نيمار ومبابي الذي أصبح من المتوقع انتقالهم بمبالغ أقل من 100 مليون من باريس سان جيرمان إلى برشلونة وريال مدريد. وتوقع أحد خبراء السوق في حديثه للصحيفة الإسبانية أن هناك لاعبين عالميين ستنخفض قيمتهم في السوق بشكل هائل مثل كوتينيو وديمبلي وجواو فيليكس وأنتوان جريزمان وكريستيانو رونالدو إضافة إلى إيدين هازارد وبول بوجبا. وسيتم تحديد درجة انخفاض أسعار اللاعبين في السوق اعتماداً على طول أو قصر فترة التوقف الحالية، حيث أن السيناريو الحالي يؤكد أن التوقف قد يطول حتى تجد أوروبا علاجاً نهائياً لهذا الفيروس القاتل.