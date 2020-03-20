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رقم الخبر: 278447 تاريخ النشر: آذار 20, 2020 الوقت: 12:22 الاقسام: رياضة  
رئيس ريال مدريد الإسباني السابق يصاب بكورونا

رئيس ريال مدريد الإسباني السابق يصاب بكورونا

أصيب رئيس نادي ريال مدريد الإسباني الأسبق لورينزو سانز بفيروس كورونا وانتقل إلى أحد مستشفيات مدريد.

وكشفت الفحوص التي تم اجراؤها بعد نقل لورينزو سانز الى المستشفى إثر حمى شديدة أنه اصيب بفيروس كورونا. وعانى سانز (76 عاما) من أعراض الحمى في الأيام الماضية، ونصحه الأطباء بضرورة الخضوع لاختبار فيروس "كوفيد 19" وذلك وفقا لما أعلنته صحيفة "إيديال" في غرناطة. يذكر أن لورينزو سانز تولى رئاسة ريال مدريد لمدة 5 سنوات بين عامي 1995 و2000 وعاد الفريق في عهده لمنصات التتويج بدوري أبطال أوروبا، وذلك في عام 1998 على حساب يوفنتوس الإيطالي بعد ابتعاد أكثر من 30 عاما عن التتويج. كما نجح الريال في عهد سانز في الفوز بلقب دوري الأبطال مرة أخرى عام 2000 على حساب فالنسيا الإسباني، ولكن ذلك لم يشفع له في انتخابات منصب رئاسة النادي عام 2000 التي خسرها لصالح فلورنتينو بيريز، الرئيس الحالي.

 
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مصدر الخبر: قناة العالم
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