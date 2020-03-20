  • الجمعة ٢٥ رجب ١٤٤١
  • الجمعة , مارس 20, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278445 تاريخ النشر: آذار 20, 2020 الوقت: 12:23 الاقسام: محليات  
اليابان تقدم معونة مالية لايران لمكافحة 'كورونا'

اليابان تقدم معونة مالية لايران لمكافحة 'كورونا'

اعلن السفير الياباني لدى طهران ان حكومة بلاده ستقدم معونة مالية لايران لمكافحة فيروس كورونا.

وقال السفير الياباني في طهران "ميتسوجو سايتو": ان الحكومة اليابانية قررت منح مساعدة مالية الى ايران بمقدار 23.4 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا. يذكر ان عددا من البلدان الاوروبية والآسيوية ومن بينها الصين وفرنسا قدمت مساعدات طبية وصحية لايران لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا في وقت تشدد فيه الولايات المتحدة من اجراءات حظرها الظالم ضد الشعب الايراني.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: قناة العالم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0691 sec