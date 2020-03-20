وقال السفير الياباني في طهران "ميتسوجو سايتو": ان الحكومة اليابانية قررت منح مساعدة مالية الى ايران بمقدار 23.4 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا. يذكر ان عددا من البلدان الاوروبية والآسيوية ومن بينها الصين وفرنسا قدمت مساعدات طبية وصحية لايران لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا في وقت تشدد فيه الولايات المتحدة من اجراءات حظرها الظالم ضد الشعب الايراني.