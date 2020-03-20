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|رقم الخبر: 278444
|تاريخ النشر: آذار 20, 2020
|الوقت: 12:24
|الاقسام: دوليات
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وضع رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد في الحجر الصحي
أفادت وسائل إعلام ماليزية، امس الخميٍس، بوضع رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتير محمد، في الحجر الصحي بعد تواصله مع نائب برلماني أصيب بكورونا.
وسجلت مالیزیا 110 حالات إصابة جدیدة بفیروس کورونا المستجد، الیوم الخمیس، لیصل إجمالی عدد الإصابات فی البلاد إلی 900. وقالت وزارة الصحة، إن معظم الحالات الجدیدة مرتبط بتجمع حضره نحو 16 ألف شخص فی منطقة قرب کوالالمبور.
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