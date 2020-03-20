وضع رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد في الحجر الصحي أفادت وسائل إعلام ماليزية، امس الخميٍس، بوضع رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتير محمد، في الحجر الصحي بعد تواصله مع نائب برلماني أصيب بكورونا.