وزير الصحة: ابقوا في منازلكم للتعجيل في القضاء على كورونا حث وزير الصحة والتعليم الطبي، في رسالة تهنئة بالعام الجديد، المواطنين على البقاء في منازلهم للتعجيل بالقضاء على كورونا.