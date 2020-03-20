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رقم الخبر: 278442 تاريخ النشر: آذار 20, 2020 الوقت: 10:32 الاقسام: محليات  
وزير الصحة: ابقوا في منازلكم للتعجيل في القضاء على كورونا

وزير الصحة: ابقوا في منازلكم للتعجيل في القضاء على كورونا

حث وزير الصحة والتعليم الطبي، في رسالة تهنئة بالعام الجديد، المواطنين على البقاء في منازلهم للتعجيل بالقضاء على كورونا.

وفي رسالة صوتية قدم سعيد نمكي صباح اليوم الجمعة التهاني بمناسبة عيد النوروز وبدء العام الايراني الجديد، للشعب الإيران وخاصة لزملائه من الكوادر الطبية الذين مروا بتجربة صعبة خلال العام الماضي من فيضانات الربيع وتنفيذ السجلات الصحية الإلكترونية وخطة التعبئة الوطنية للسيطرة على ضغط الدم وإنفلونزا H۱N۱‌ واليوم يكافحون وبشكل واسع فيروس كورونا.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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