رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس ببرنامج الدعم الاقتصادي الذي أطلقه المصرف المركزي الأوروبي بقيمة 750 مليار أورو للحدّ من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، مطالباً دول منطقة الأورو بملاقاة هذه المساعدة الاستثنائية بالمزيد من "التضامن المالي" و"التدابير الموازنية".

وقال في تغريدة على تويتر "كل الدعم للتدابير الاستثنائية التي اتّخذها المصرف المركزي الأوروبي هذا المساء. من واجبنا نحن، الدول الأوروبية، أن نكون على الموعد من خلال تدابير موازنية وتضامن مالي أكبر في منطقة الأورو. إن شعوبنا واقتصاداتنا بحاجة الى ذلك". ولم يوضح الرئيس الفرنسي طبيعة الإجراءات التي يطالب دول منطقة الأورو باتّخاذها لتعزيز التضامن المالي. وأتت تغريدة ماكرون تعليقاً على تغريدة لرئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، قالت فيها إنّ "الأوقات الطارئة تتطلّب إجراءات طارئة. لا حدود لالتزامنا الأورو. نحن مصمّمون على استخدام أقصى طاقات أدواتنا في إطار التفويض المعطى لنا".