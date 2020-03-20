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رقم الخبر: 278436 تاريخ النشر: آذار 20, 2020 الوقت: 10:20 الاقسام: عربيات  
مجددا.. الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات معادية في سماء مأرب والجوف

مجددا.. الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات معادية في سماء مأرب والجوف

تصدت الدفاعات الجوية اليمنية، مساء الخميس، لتشكيل قتالي مكون من عدد من الطائرات الحربية في سماء مديرية مجزر بمارب وبراقش بمحافظة الجوف.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع إن الدفاعات الجوية تمكنت من التصدي لتشكيل قتالي مكون من عدد من الطائرات الحربية المعادية في سماء مديرية مجزر وبراقش وأجبرتها على المغادرة دون أن تتمكن من تنفيذ أي أعمال عدائية. وكانت الدفاعات الجوية تمكنت في وقت سابق من التصدي لتشكيل قتالي مكون من عدد من الطائرات الحربية في سماء مديرية صرواح بعدد من صواريخ منظومة فاطر1 الدفاعية وأجبرتها على مغادرة الأجواء دون أن تتمكن من تنفيذ أي أعمال عدائية. يشار إلى أن رئيس المجلس السياسي الأعلى، القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن مهدي المشاط أزاح في الـ23 من فبراير الماضي، الستار عن أربع منظومات جديدة للدفاع الجوي هي منظومات ثاقب 1 وثاقب 2 وثاقب 3 وفاطر 1 التي جرى تطويرها بخبرات يمنية بحتة.

 
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مصدر الخبر: المسيرة نت
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